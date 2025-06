Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 22.06.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg / Kirchhoven - Diebstahl von Kraftrad

Am Samstag, den 21.06.2025, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.45 Uhr wurde auf der Schwimmbadstraße in Heinsberg-Kirchhoven ein Motorroller entwendet. Das Fahrzeug stand zuvor im öffentlichen Verkehrsraum und war mit dem Lenkradschloss gesichert. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen.

Erkelenz / Gerderhahn - Einbruch

Unbekannte Personen verschafften sich im Zeitraum 20.06.2025 12.40 Uhr bis 21.06.2025 13.30 Uhr durch ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus auf der Straße "In Gerderhahn" und durchsuchten dieses. Aus dem Haus wurden Schmuck und persönliche Gegenstände entwendet. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen.

Erkelenz / Matzerath - Einbruch

In der Zeit von Freitag, den 20.06.2025, 17.00 Uhr bis Samstag, den 21.06.2025, 14.00 Uhr brachen unbekannte Tatverdächtige in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der "Peter-Gehlen-Straße" ein. Dazu hatten die Personen zuvor ein Fenster aufgehebelt und gelangten auf diese Weise in die Wohnung, aus welcher sie Schmuck entwendeten. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig ist in diesen Fällen die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell