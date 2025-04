Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Aus Hamburger Schwimmbad entwendete Gegenstände in Bremen aufgetaucht.

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 21.04.2025 / 23:05 Uhr

Am späten Montagabend kam es am Bremer Hauptbahnhof zu einem Einsatz der Bundespolizei, weil ein Beschäftigter herrenlose Gepäckstücke in seinem Lokal festgestellt hatte.

Während der Sachverhaltsaufklärung kehrte ein 25-jähriger Mann ins Lokal zurück und erklärte, dass die Gepäckstücke im gehörten. Bei der Überprüfung der Richtigkeit dieser Angabe stellten die Polizisten jedoch fest, dass sich im Gepäck Dokumente, eine Kreditkarte und ein Mobiltelefon einer anderen Person befanden. Sachfahndungsprüfungen ergaben, dass die Gegenstände in Hamburg als gestohlen gemeldet worden waren. Ein 68-jähriger Hamburger hatte Strafanzeige erstattet, weil ihm sein Eigentum während eines Schwimmbadbesuchs entwendet worden war.

Auch die Kontrolle des mutmaßlichen Diebes ergab, dass dieser von der Staatsanwaltschaft Schwerin wegen unerlaubtem Betäubungsmittelbesitzes gesucht wurde. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland gab zur Sache lediglich an, dass er die Gegenstände von einem Freund erhalten habe. Weitere Angaben machte er nicht.

Kurz darauf fand sich der bereits amtsbekannte Tatverdächtige auf der Wache der Bundespolizei wieder. Hier wurde er untern anderem nach weiteren entwendeten Gegenständen durchsucht und seine Fingerabdrücke mit dem Fahndungsbestand abgeglichen.

Die Beamten stellten die entwendeten Gegenstände sicher und informierten die Polizei in Hamburg sowie die Staatsanwaltschaft in Schwerin. Da es sich bei dem Tatverdächtigen um eine syrischen Staatsangehörigen in einem sich noch in Prüfung befindlichen Asylverfahren handelt, wurde auch die für das Asylverfahren zuständige Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern von dem Fall unterrichtet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell