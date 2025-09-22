LPI-J: Berauscht am Abend
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Kurz vor 20 Uhr kontrollierten Beamte am Sonntag einen Pkw BMW samt 59-jährigen Fahrer auf der Eisenberger Straße. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein im Anschluss durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,86 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und einen Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Der Mann bekommt nun Post von der Bußgeldstelle.
