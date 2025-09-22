PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Berauscht am Abend

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Kurz vor 20 Uhr kontrollierten Beamte am Sonntag einen Pkw BMW samt 59-jährigen Fahrer auf der Eisenberger Straße. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein im Anschluss durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,86 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und einen Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Der Mann bekommt nun Post von der Bußgeldstelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

