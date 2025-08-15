PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Zeugenaufruf - Schiffsunfall mit unbekanntem Verursacher

Bodensee - Reichenau (ots)

Dem Wasserschutzpolizeiposten Reichenau wurde ein abgebrochener treibender Fischereigrenzpfahl vor der Sandseele gemeldet.

Nach Inaugenscheinnahme vor Ort wird davon ausgegangen, dass ein Boot in der Nacht vom 14. auf den 15. August den massiven Pfahl übersehen und abgefahren hat und sich anschließend entfernte, ohne die Unfallbeteiligung zu melden. Bisher gibt es jedoch keine Hinweise auf etwaige Verursachende.

Der Fischereipfahl wurde zum Schifffahrtsamt Konstanz geschleppt. Es wird von einer Schadenshöhe von etwa 2000 Euro für die Instandsetzung des Pfahls ausgegangen. Es konnte eruiert werden, dass es sich um den Fischereigrenzpfahl 16, neben dem Fahrwasserzeichen 32 handelt.

Aufgrund der massiven Krafteinwirkung, welche für das Abbrechen des Pfahls erforderlich war, wird davon ausgegangen, dass das verursachende Fahrzeug einen Schaden im Bereich des Bugs aufweisen müsste.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Wasserschutzpolizeiposten Reichenau unter der Rufnummer 07534-97190 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

