POL-Einsatz: Vermisster Schwimmer im Neckar
Leichenfund
Obrigheim (ots)
Am Montagnachmittag wurde eine Leiche aus dem Neckar bei Obrigheim geborgen. Es handelt sich dabei um die Person, die am Freitagnachmittag bei Neckarelz in den Neckar zum Schwimmen ging und seither vermisst wurde (siehe Pressemitteilung mit Zeugenaufruf vom Sa., 09.08.2025 01:08 Uhr). Die Sachbearbeitung liegt bei der Wasserschutzpolizeistation Heilbronn.
