Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Motorboot kentert auf dem Neckar

Benningen am Neckar (ots)

Ein mit fünf Personen besetztes Motorboot ist am Sonntagabend (10.08.2025) um kurz nach 20 Uhr auf Höhe des Motorclubs bzw. der Schiffs-Umschlagsanlage auf dem Neckar bei Benningen gekentert. Die zwei Frauen und drei Männer im Alter zwischen 32 und 61 Jahren fielen dabei ins Wasser. Eine 42-Jährige wurde von Zeugen aus dem Neckar gerettet und wurde im Anschluss mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die übrigen Insassen schwammen selbst an Land zurück und blieben unverletzt. Eine französische Bulldogge, die sich ebenfalls auf dem Boot befand, konnte nicht gerettet werden und ist bei dem Vorfall vermutlich ertrunken.

Die Wasserschutzpolizeistation Stuttgart hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell