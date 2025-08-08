PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Zweite Pressemeldung zum Brand auf dem Gelände einer Recyclingfirma im Hafen Mannheim +++ Gemeinsame Pressemitteilung Polizeipräsidium Einsatz und Berufsfeuerwehr Mannheim

Mannheim (ots)

Seit den frühen Morgenstunden brennt es bei einer Recyclingfirma in der Lagerstraße im Hafen Mannheim. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Durch den Brand kommt es zu einer starken Rauchentwicklung, bitte halten Sie daher weiterhin Fenster und Türen geschlossen. Eine Gefahr besteht aktuell weder für angrenzende Gebäude, noch für die Bevölkerung. Es gibt keine Verletzten. Die Brandbekämpfung dauert weiter an, aktuell ist die Feuerwehr Mannheim mit ca. 80 Einsatzkräften vor Ort. Zudem sind die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim sowie die Wasserschutzpolizei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit:
Email: GOEPPINGEN.PPEINSATZ.STS.OE@polizei.bwl.de
Telefon: 07161 616 1119

Feuerwehr Mannheim
Email: 37presseFW@mannheim.de
Telefon: 0621 32888 568

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz

