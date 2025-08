Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Schiffsunfall nach technischem Defekt - 76187 Karlsruhe

Göppingen (ots)

76187 Karlsruhe, Rein-Kilometer 366,800

Gegen 12:40 Uhr am heutigen Tag ereignete sich auf dem Rhein bei Karlsruhe ein Schiffsunfall. Ein zu Tal fahrender Güterschubverband erlitt aufgrund eines technischen Defekts einen Ruderausfall. Daraufhin kollidierte der manövrierunfähige Schubverband mit dem Ufer. Durch die Strömung rissen die Taue, welche den Leichter mit dem Schiff verbinden. Das Schiff selbst konnte durch ein weiteres Gütermotorschiff sicher in den nächsten Hafen verbracht werden, der Leichter blieb im Uferbereich liegen und wird noch geborgen. An Ufer und Leichter entstand Schaden in bislang unbekannter Höhe, inwiefern das Schiff durch die gerissenen Taue beschädigt wurde, muss ebenfalls noch untersucht werden. Personen wurden nicht verletzt, eine Einschränkung der Schifffahrt war nicht gegeben. Die Wasserschutzpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell