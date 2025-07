Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Vermisster Mann tot aufgefunden

Radolfzell (ots)

Im Bereich Radolfzell-Markelfingen wurde am 19. Juli 2025 ein 58-jähriger Mann von einer Bekannten als vermisst gemeldet. Da zu diesem Zeitpunkt der Verdacht bestand, dass ein möglicher Badeunfall zum Verschwinden des Mannes geführt haben könnte, erfolgte auch eine mehrstündige Absuche des Bodensees am 19. Juli 2025 und an den darauffolgenden Tagen.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der 58-jährige zunächst nicht gefunden werden. Am gestrigen Tag, 30. Juli 2025, fanden nun Beamte der Wasserschutzpolizei die Leiche des Mannes im Bereich Markelfinger Winkel.

Der Wasserschutzpolizeiposten Reichenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand wird von einem Badeunfall ausgegangen.

