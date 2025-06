LPI-SHL: Verhütungsmittel mal anders

Römhild/ Mendhausen (ots) - Am Freitag den 13.06.2025 wurde bei der Polizeiinspektion Hildburghausen ein Sachverhalt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt. Ein bislang unbekannter Täter hatte am Donnerstag die Katze der Anzeigenerstatterin mittels eines Luftgewehrs so schwer verletzt, dass trotz veterinärmedizinischer Versorgung das Tier an den Folgen der Verletzungen verendete. Rückfragen bitte an: ...

