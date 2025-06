LPI-SHL: Endstation Leitplanke

Dorndorf (ots) - Donnerstagabend wollte ein 42-jähriger Autofahrer auf die Bahnhofstraße in Dorndorf auffahren. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 15-jährige Moped-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Jugendliche stürzte und kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 ...

