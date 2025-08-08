PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Einsatz: Brand auf dem Gelände einer Recyclingfirma - 68169 Mannheim

Göppingen (ots)

Aktuell gibt es einen Brand mit starker Rauchentwicklung auf dem Gelände einer Recyclingfirma im Industriehafen Mannheim. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Die Feuerwehr hat mit den Löscharbeiten begonnen. Es wird gebeten Fenster und Türen im Umfeld zu schließen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: 07161 616-3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

