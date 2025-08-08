POL-Einsatz: Brand auf dem Gelände einer Recyclingfirma - 68169 Mannheim
Göppingen (ots)
Aktuell gibt es einen Brand mit starker Rauchentwicklung auf dem Gelände einer Recyclingfirma im Industriehafen Mannheim. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Die Feuerwehr hat mit den Löscharbeiten begonnen. Es wird gebeten Fenster und Türen im Umfeld zu schließen.
Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell