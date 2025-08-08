PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Seenotfall vor Kressbronn - 88079 Kressbronn am Bodensee

Göppingen (ots)

88079 Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis / Seeraum vor Kressbronn

Am Donnerstag, den 07.08.2025 gegen 19:45 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle einen Notruf über ein sinkendes Motorboot, besetzt mit 5 Personen, im Seeraum vor Kressbronn. Aufgrund dieser Mitteilung wurden Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des DLRG, ein Rettungshubschrauber sowie die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen verständigt. Nach Erreichen des havarierten Bootes durch erste Rettungskräfte, konnte eine Schleppverbindung hergestellt werden. Ein Abpumpen war nicht notwendig, da kein Seewasser ins Boot eingedrungen war. Im Anschluss wurde das Boot zum Yachthafen in Langenargen geschleppt. Wie sich herausstellte, gerieten die Bootsbesitzer in Panik, nachdem beim Öffnen der Motorklappe weißer Rauch und eine größere Menge Wasser zu sehen war. Sie vermuteten ein Volllaufen des Bootes und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Ermittlungen am havarierten Motorboot ergaben, dass es zu einem Defekt am Kühlmittelkreislauf in der Bilge des Motorraumes gekommen war. Es traten keine Betriebsstoffe in den Bodensee aus. Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: 07161 616-3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Einsatz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz
Alle Meldungen Alle
  • 01.08.2025 – 20:24

    POL-Einsatz: Schiffsunfall nach technischem Defekt - 76187 Karlsruhe

    Göppingen (ots) - 76187 Karlsruhe, Rein-Kilometer 366,800 Gegen 12:40 Uhr am heutigen Tag ereignete sich auf dem Rhein bei Karlsruhe ein Schiffsunfall. Ein zu Tal fahrender Güterschubverband erlitt aufgrund eines technischen Defekts einen Ruderausfall. Daraufhin kollidierte der manövrierunfähige Schubverband mit dem Ufer. Durch die Strömung rissen die Taue, welche ...

    mehr
  • 31.07.2025 – 15:49

    POL-Einsatz: Vermisster Mann tot aufgefunden

    Radolfzell (ots) - Im Bereich Radolfzell-Markelfingen wurde am 19. Juli 2025 ein 58-jähriger Mann von einer Bekannten als vermisst gemeldet. Da zu diesem Zeitpunkt der Verdacht bestand, dass ein möglicher Badeunfall zum Verschwinden des Mannes geführt haben könnte, erfolgte auch eine mehrstündige Absuche des Bodensees am 19. Juli 2025 und an den darauffolgenden Tagen. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der ...

    mehr
  • 28.07.2025 – 09:33

    POL-Einsatz: Abschlussmeldung zum Brand bei einer Recycling Firma in Mannheim-Rheinau

    Mannheim (ots) - Am Montag, den 28.07.2025 entzündete sich gegen 05:30 Uhr entzündete sich ein ca. 250 m2 großer Schrotthaufen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bekommen. Eingesetzt waren auch Rettungsdienst und Polizei. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen werden, dass sich ein Akku im Schrotthaufen das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren