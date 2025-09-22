LPI-J: Radfahrer stürzt bei Anhalteversuch
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Bucha: Ein 84-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntagvormittag die Landstraße von Nennsdorf in Richtung Bucha. Hier beabsichtigte der Mann an einer Steigung anzuhalten. Jedoch bekam er nicht schnell genug den Fuß auf den Boden, sodass er samt Zweirad umfiel und sich beim Sturz Verletzungen zuzog. Diese mussten medizinisch versorgt werden.
