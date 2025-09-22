PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer stürzt bei Anhalteversuch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bucha: Ein 84-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntagvormittag die Landstraße von Nennsdorf in Richtung Bucha. Hier beabsichtigte der Mann an einer Steigung anzuhalten. Jedoch bekam er nicht schnell genug den Fuß auf den Boden, sodass er samt Zweirad umfiel und sich beim Sturz Verletzungen zuzog. Diese mussten medizinisch versorgt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

