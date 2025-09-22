PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall in Kromsdorf

Kromsdorf (ots)

Weil er spontan seine Bekannte besuchen wollte, verursachte gestern ein 71-Jähriger einen Auffahrunfall. An einer Kreuzung in Kromsdorf musste der Mann vorfahrtsbedingt anhalten. Als er nach links zum Haus seiner Bekannten schaute, stellte er fest, dass diese aktuell zu Hause war. Der 71-Jährige setzte spontan zurück, um in das Grundstück einfahren zu können. Allerdings übersah er dabei den hinter ihm befindlichen PKW und fuhr diesem auf. Verletzt wurde bei dem Aufprall glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 12:31

    LPI-J: Kennzeichen entwendet

    Weimar (ots) - Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes wurden in Ottstedt a.B. von einem Suzuki beide Kennzeichentafeln mit APD-Kennung entwendet. Sachschaden entstand nicht. Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:30

    LPI-J: Vermeintlicher Einbrecher entpuppt sich als Wohnungsinhaber

    Weimar (ots) - Am Sonntagvormittag beobachteten Anwohner in Buttelstedt, wie eine männliche Person versuchte über ein Fenster in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses zu gelangen. Der 40-Jährige konnte vor Ort angetroffen werden. Es handelte sich um den Mieter der Wohnung. Er hatte seinen Wohnungsschlüssel verloren und versuchte nun mit einer Eisenstange ein Fenster aufzuhebeln um in seine Wohnung zu ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:29

    LPI-J: Übermüdet in Straßengraben gefahren

    Weimar (ots) - Sonntagmorgen befuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer die B85, aus Richtung Blankenhain kommend, in Fahrtrichtung Lengefeld. Kurz nach dem Ortseingang Blankenhain kam der Mann vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grabenbrücke. Der Blankenhainer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl die Brücke als auch der Pkw wurden bei dem Unfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren