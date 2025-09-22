Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall in Kromsdorf

Kromsdorf (ots)

Weil er spontan seine Bekannte besuchen wollte, verursachte gestern ein 71-Jähriger einen Auffahrunfall. An einer Kreuzung in Kromsdorf musste der Mann vorfahrtsbedingt anhalten. Als er nach links zum Haus seiner Bekannten schaute, stellte er fest, dass diese aktuell zu Hause war. Der 71-Jährige setzte spontan zurück, um in das Grundstück einfahren zu können. Allerdings übersah er dabei den hinter ihm befindlichen PKW und fuhr diesem auf. Verletzt wurde bei dem Aufprall glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell