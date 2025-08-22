Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Nach Flaschenwurf im Hauptbahnhof - Bundespolizei nimmt 27-jährigen in Gewahrsam
Paderborn (ots)
In der Nacht zu Freitag (22. August) hat die Bundespolizei einen 27-jährigen Mann in Gewahrsam genommen. Der in Horn- Bad Meinberg wohnende Mann soll gegen 00:45 Uhr eine Glasflasche durch die Haupthalle des Hauptbahnhofes Paderborn geworfen haben. Hierbei soll ein Unbeteiligter am Kopf getroffen worden sein.
Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Flaschenwerfer noch im Hauptbahnhof. Er war sehr stark alkoholisiert und nicht mehr in der Lage, den Anweisungen der Beamten zu folgen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der sri-lankische Staatsangehörige in Gewahrsam genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
Der durch den Flaschenwurf getroffene Reisende war nicht mehr vor Ort und wird gebeten sich mit der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 in Verbindung zu setzten.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell