Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Tatort Hauptbahnhof: Taschendiebinnen auf frischer Tat ertappt - Bundespolizei ermittelt

Düsseldorf (ots)

Zwei bulgarische Frauen (26 und 39 Jahre) versuchten heute Morgen um 10.50 Uhr im Düsseldorfer Hauptbahnhof gemeinschaftlich, einem 57-jährigen Reisenden Wertgegenstände aus seinem zuvor geöffneten Rucksack auf dem Bahnsteig 4/5 zu entwenden. Der Geschädigte selbst sowie die eingesetzten Zivilfahnder der Bundespolizei bemerkten die Tat. Die beiden Tatverdächtigen wurden auf die Wache der Bundespolizei verbracht.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 39-jährige Frau zur Festnahme wegen eines Strafvollstreckungsbefehls der Staatsanwaltschaft Duisburg ausgeschrieben war. Gegen sie besteht eine Freiheitsstrafe von 5 Monaten, die nach Abschluss aller Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Willich verbüßt wird.

Die 26-jährige Frau wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen entlassen.

Die Bundespolizei Düsseldorf mahnt erneut zur Wachsamkeit an Bahnhöfen und Zügen. Taschendiebe agieren oftmals arbeitsteilig und nutzen enge Räume oder Ablenkungsmanöver. Wertsachen sollten eng am Körper getragen werden. Ein gesundes Misstrauen gegenüber fremden Personen kann vor Diebstahl schützen.

