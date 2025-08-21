Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aggressive Reisende greift zwei DB-Mitarbeiter an und zerreißt einem das Hemd - Bundespolizei stellt Angreiferin

Castrop-Rauxel (ots)

Am 20. August kontrollierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn eine 39-jährige Reisende im Zug am Bahnhof Castrop-Rauxel Süd. Da sie kein Ticket vorweisen konnte, attackierte sie die Mitarbeiter und beleidigte sie. Die eingesetzten Beamten stellten die hochgradig aggressive Frau.

Gegen 19:00 Uhr meldet die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn der Bundespolizei, dass es in der RB 43 (Wanne-Eickel Hbf - Castrop-Rauxel Süd) zu einem Angriff während einer Fahrkartenkontrolle gekommen sei.

Die sofort herbeigeeilten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine deutsche Staatsangehörige sowie den Zugbegleiter (51) und die Triebfahrzeugführerin (57). Die DB-Mitarbeiter gaben an, dass die 39-Jährige ohne Ticket gereist sei und nach der Kontrolle zunächst den Zugbegleiter und anschließend die Triebfahrzeugführerin attackiert habe. Dabei schlug sie der 57-Jährigen ins Gesicht und trat sie. Auch den 51-Jährigen attackierte sie mit Schlägen und Tritten, zudem zerriss sie dessen Hemd. Dabei habe sie die beiden mehrfach beleidigt.

Auch nach Eintreffen der Beamten verhielt sich die Gladbeckerin aggressiv und beleidigte die Mitarbeiter der Deutschen Bahn.

Die Uniformierten belehrten die Frau, die von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte und sich nicht äußerte.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen erteilten die Einsatzkräfte der 39-Jährigen einen Platzverweis und entließen sie anschließend.

Sie muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Erschleichens von Leistungen verantworten.

