PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl im Urlaub erlassen - Bundespolizei zieht Geldstrafe bei Einreise aus Antalya ein

Greven /Hagen (ots)

So hatte sich ein 45-jähriger Hagener das Ende seines Urlaubs sicherlich nicht vorgestellt. Als er am späten Donnerstagabend (21. August) nach seiner Ankunft aus Antalya am Flughafen Münster/Osnabrück zur Einreisekontrolle vorstellig wurde, konfrontierten Einsatzkräfte der Bundespolizei ihn mit einem Haftbefehl.

Das Amtsgericht Hagen hatte den Mann im Mai 2023 wegen Hehlerei zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Die Geldstrafe wurde nicht bezahlt, woraufhin die Staatsanwaltschaft während seines Auslandsaufenthaltes einen Haftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen erließ.

Zur Vermeidung einer 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe bezahlte der Gesuchte die noch ausstehende Geldstrafe in Höhe 600 Euro direkt vor Ort. Anschließend konnte er seine Heimreise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren