Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl im Urlaub erlassen - Bundespolizei zieht Geldstrafe bei Einreise aus Antalya ein

Greven /Hagen (ots)

So hatte sich ein 45-jähriger Hagener das Ende seines Urlaubs sicherlich nicht vorgestellt. Als er am späten Donnerstagabend (21. August) nach seiner Ankunft aus Antalya am Flughafen Münster/Osnabrück zur Einreisekontrolle vorstellig wurde, konfrontierten Einsatzkräfte der Bundespolizei ihn mit einem Haftbefehl.

Das Amtsgericht Hagen hatte den Mann im Mai 2023 wegen Hehlerei zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Die Geldstrafe wurde nicht bezahlt, woraufhin die Staatsanwaltschaft während seines Auslandsaufenthaltes einen Haftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen erließ.

Zur Vermeidung einer 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe bezahlte der Gesuchte die noch ausstehende Geldstrafe in Höhe 600 Euro direkt vor Ort. Anschließend konnte er seine Heimreise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell