LPI-J: Dach und Fassade besprüht
Jena (ots)
Durch Zeugen wurde am Montagvormittag ein Graffito im Philosophenweg bekannt. Unbekannte haben sich augenscheinlich auf ein Dach eines Hauses begeben und dort mit beiger und schwarzer Farbe einen Schriftzug auf 5 x 3 Meter angebracht. Der Schaden wird auf rund 2.000,- Euro beziffert. Die Ermittlungen dauern an.
