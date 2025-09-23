PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dach und Fassade besprüht

Jena (ots)

Durch Zeugen wurde am Montagvormittag ein Graffito im Philosophenweg bekannt. Unbekannte haben sich augenscheinlich auf ein Dach eines Hauses begeben und dort mit beiger und schwarzer Farbe einen Schriftzug auf 5 x 3 Meter angebracht. Der Schaden wird auf rund 2.000,- Euro beziffert. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 09:00

    LPI-J: Vandalismus im Botanischen Garten

    Jena (ots) - Wie am Montagvormittag konstatiert werden musste, trieben Unbekannte im botanischen Garten ihr Unwesen. In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag bereits betraten der oder die Unbekannten das Gelände zur Schließzeit. Hier begaben sie sich zu einem Gewächshaus und brachten auf ca. 12 x 2,5 Meter ein Graffito in roter, schwarzer und weißer Lackfarbe an. Hierbei sprühten die Schmierfinke die Buchstaben "HSR ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 14:09

    LPI-J: Auffahrunfall in Kromsdorf

    Kromsdorf (ots) - Weil er spontan seine Bekannte besuchen wollte, verursachte gestern ein 71-Jähriger einen Auffahrunfall. An einer Kreuzung in Kromsdorf musste der Mann vorfahrtsbedingt anhalten. Als er nach links zum Haus seiner Bekannten schaute, stellte er fest, dass diese aktuell zu Hause war. Der 71-Jährige setzte spontan zurück, um in das Grundstück einfahren zu können. Allerdings übersah er dabei den hinter ihm befindlichen PKW und fuhr diesem auf. Verletzt ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 12:31

    LPI-J: Kennzeichen entwendet

    Weimar (ots) - Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes wurden in Ottstedt a.B. von einem Suzuki beide Kennzeichentafeln mit APD-Kennung entwendet. Sachschaden entstand nicht. Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren