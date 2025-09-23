PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kurvenfahrt mündet in Zusammenstoß

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Montagmorgen befuhr ein 37-jähriger Radfahrer die Straße Am langen Bürgel in Richtung Schorndorfer Straße. Ihm entgegen, aus der Richard-Denner-Straße, kam ein 62-Jähriger mit seinem Pkw Skoda. Dieser bog in die Straße Am langen Bürgel ab, mit einem sehr engen Kurvenradius. Dadurch geriet er auf die Gegenspur und kollidierte mit dem Radfahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

