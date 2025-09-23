Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (22.09.2025) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Linken Brandstraße.

Der Unbekannte beschädigte den weißen Opel Corsa im Frontbereich. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821-323-2310 entgegen.

Oberhausen - Am Mittwoch (17.09.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person offenbar beim Parkvorgang ein Auto in der Stuttgarter Straße.

Gegen 16.30 Uhr parkte der Opel vor einer Bäckerei. Nach dem Einkauf stellte die Fahrerin den Schaden fest. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell