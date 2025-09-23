PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Montag (22.09.2025) leistete ein 36-Jährigen an einer Straßenbahnhaltestelle Widerstand gegen die Polizei.

Gegen 12.00 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über den 36-Jährigen ein. Offenbar befand sich der Mann in hilfloser Lage aufgrund seines Alkoholkonsums. Vor Ort beleidigte der 36-Jährige die eingesetzten Beamten sofort. Zudem verhielt sich der Mann äußert aggressiv und musste letztendlich durch die Einsatzkräfte gefesselt werden. Hierbei leistete der 36-Jährige Widerstand gegen die Beamten. Nachdem der Mann eine medizinische Versorgung verweigerte, brachten ihn die Beamten in den Arrest. Dabei leistete er anhaltend Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte.

Die Polizei ermittelt u.a. wegen Widerstands gegen den 36-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 13:23

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (22.09.2025) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Linken Brandstraße. Der Unbekannte beschädigte den weißen Opel Corsa im Frontbereich. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 13:23

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer ohne Führerschein

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (22.09.2025) war ein 34-jähriger Mann ohne Führerschein in der Neuburger Straße unterwegs. Gegen 13.40 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 13:22

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Mittwoch (17.09.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Robert-Bosch-Straße. In der Zeit von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr zerstachen der oder die Unbekannten offenbar einen Reifen an dem schwarzen BMW. Außerdem beschädigten der oder die Unbekannten das Dach des Cabrios. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren