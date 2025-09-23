Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Montag (22.09.2025) leistete ein 36-Jährigen an einer Straßenbahnhaltestelle Widerstand gegen die Polizei.

Gegen 12.00 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über den 36-Jährigen ein. Offenbar befand sich der Mann in hilfloser Lage aufgrund seines Alkoholkonsums. Vor Ort beleidigte der 36-Jährige die eingesetzten Beamten sofort. Zudem verhielt sich der Mann äußert aggressiv und musste letztendlich durch die Einsatzkräfte gefesselt werden. Hierbei leistete der 36-Jährige Widerstand gegen die Beamten. Nachdem der Mann eine medizinische Versorgung verweigerte, brachten ihn die Beamten in den Arrest. Dabei leistete er anhaltend Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte.

Die Polizei ermittelt u.a. wegen Widerstands gegen den 36-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell