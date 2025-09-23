Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Hochfeld - In der Zeit von Sonntag (21.09.2025), gegen 18.45 Uhr, bis Montag (22.09.2025), gegen 07.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Autoreifen aus einer Tiefgarage in der Max-Gutmann-Straße.

Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell