PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Hochfeld - In der Zeit von Sonntag (21.09.2025), gegen 18.45 Uhr, bis Montag (22.09.2025), gegen 07.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Autoreifen aus einer Tiefgarage in der Max-Gutmann-Straße.

Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 13:25

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Widerstand

    Augsburg (ots) - Antonsviertel - Am Montag (22.09.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einem 48-jährigen Mann in der Elisenstraße. Gegen 19.00 Uhr beobachtete der 48-Jährige den 28-Jährigen dabei wie er sich offenbar auffällig an einem Imbiss verhielt. Bei der Ansprache durch den 48-Jährigen schlug der 28-Jährige ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 13:24

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

    Augsburg (ots) - Hochfeld - Am Montag (22.09.2025) leistete ein 36-Jährigen an einer Straßenbahnhaltestelle Widerstand gegen die Polizei. Gegen 12.00 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über den 36-Jährigen ein. Offenbar befand sich der Mann in hilfloser Lage aufgrund seines Alkoholkonsums. Vor Ort beleidigte der 36-Jährige die eingesetzten Beamten sofort. Zudem verhielt sich der Mann äußert aggressiv und ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 13:23

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (22.09.2025) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 15.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Linken Brandstraße. Der Unbekannte beschädigte den weißen Opel Corsa im Frontbereich. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren