Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verdacht des Besitzes von Kinderpornographie und der Herstellung unberechtigter Bildaufnahmen - 58-jähriger Musiklehrer in Untersuchungshaft

Augsburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg und dem PP Schwaben Nord

Augsburg/Lkr. Dillingen a.d. Donau/Bamberg - Die Kriminalpolizei Augsburg und das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg führen Ermittlungen gegen einen 58-jährigen Mann, der als Musiklehrer in Augsburg sowie im Landkreis Dillingen a.d. Donau tätig war. Dem Tatverdächtigen werden u.a. der Besitz von Kinderpornographie sowie die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen vorgeworfen. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Ausgangspunkt waren Erkenntnisse aus einem Ermittlungskomplex der nordrheinwestfälischen Behörden gegen eine kinderpornographische Plattform im Darknet. Im Rahmen dieses Ermittlungskomplexes konnten zahlreiche registrierte User identifiziert werden, darunter mutmaßlich auch ein 58-jähriger Mann aus Augsburg. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg und das bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg bestehende Zentrum zur Bekämpfung von Kinder-pornografie und sexuellem Missbrauch im Internet geführt.

Im Rahmen einer Durchsuchung stellten Einsatzkräfte der Polizei umfangreiche Beweismittel sicher. Bei der Sichtung ergaben sich Verdachtsmomente, wonach der Tatverdächtige auch Aufnahmen in Musikschulen in Augsburg und im Landkreis Dillingen a.d. Donau, an denen er unterrichtet hatte, angefertigt haben soll. Diese Aufnahmen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen heimlich im Rahmen des Instrumentalunterrichts gefertigt. Ermittelt wird in diesem Zusammenhang u.a. wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Inwiefern von Schülerinnen und Schülern auch kinderpornographische Aufnahmen gefertigt wurden, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen von Kriminalpolizei und Generalstaatsanwaltschaft. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige in mindestens sieben Fällen auch Videoaufnahmen gefertigt haben, bei denen er unter den Rock der Mädchen filmte.

Ferner soll es in mindestens zwei Fällen auch zu einem sexuellen Übergriff durch oberflächliche Berührungen gekommen sein. Die diesbezüglichen Ermittlungen sowie die Ermittlungen zu möglichen weiteren Missbrauchstaten dauern noch an.

Auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg wurde ein Haftbefehl gegen den 58-Jährigen erwirkt. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest. Ein Richter am Amtsgericht Bamberg setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 58-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Eltern aller nach derzeitigen Erkenntnissen betroffenen Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Musikschule wurden im Rahmen mehrerer Informationsveranstaltungen über die Vorwürfe und Ermittlungen informiert. Im Rahmen der fortdauernden Ermittlungen stehen die Ermittlungsbehörden weiterhin in engem Kontakt zu den beiden Musikschulen, an denen der Tatverdächtige zuletzt beschäftigt war. Der Tatverdächtige wurde unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben an den Musikschulen entbunden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

