PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1776 - Polizei ermittelt nach Raub

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstagabend (23.09.2025) kam es zu einem Handtaschenraub am Klinkerberg durch einen bislang unbekannten Täter. Gegen 21.30 Uhr lief eine 35-jährige Frau entlang des Klinkerbergs in Richtung Westen. Der bislang Unbekannte entriss der 35-Jährigen hierbei ihre Handtasche. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Die 35-Jährige meldete den Vorfall kurze Zeit später der Polizei. Eine polizeiliche Fahndung verlief negativ. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Handtaschenraubes. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 14:19

    POL Schwaben Nord: Verdacht des Besitzes von Kinderpornographie und der Herstellung unberechtigter Bildaufnahmen - 58-jähriger Musiklehrer in Untersuchungshaft

    Augsburg (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg und dem PP Schwaben Nord Augsburg/Lkr. Dillingen a.d. Donau/Bamberg - Die Kriminalpolizei Augsburg und das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 13:30

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Zusmarshausen - Am Sonntag (21.09.2025) ereignete sich auf der Autobahn A 8 ein Verkehrsunfall zwischen einem 34-Jährigen und einer 23-Jährigen. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Gegen 23.00 Uhr befuhr der 34-Jährige mit seinem schwarzen BMW dem linken Fahrstreifen in Richtung München. Dabei geriet der 34-Jährige offenbar aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Im weiteren ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 13:26

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Hochfeld - In der Zeit von Sonntag (21.09.2025), gegen 18.45 Uhr, bis Montag (22.09.2025), gegen 07.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Autoreifen aus einer Tiefgarage in der Max-Gutmann-Straße. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren