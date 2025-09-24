Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1776 - Polizei ermittelt nach Raub

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstagabend (23.09.2025) kam es zu einem Handtaschenraub am Klinkerberg durch einen bislang unbekannten Täter. Gegen 21.30 Uhr lief eine 35-jährige Frau entlang des Klinkerbergs in Richtung Westen. Der bislang Unbekannte entriss der 35-Jährigen hierbei ihre Handtasche. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Die 35-Jährige meldete den Vorfall kurze Zeit später der Polizei. Eine polizeiliche Fahndung verlief negativ. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Handtaschenraubes. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell