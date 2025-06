POL-GT: Radfahrer stürzt schwer auf dem Stadtweg

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht zu Montag (23.06., 03.00 Uhr) gewaltsam Zutritt in einen Lebensmittelmarkt an der Einmündung Carl-Bertelsmann-Straße/ Marienstraße verschafft. Die Tatzeit konnte hierbei durch ein Überwachungssystem eingegrenzt werden. Bereits am 10.06.2025 kam es zu einem Einbruch in den ...

mehr