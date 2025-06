Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Citroën in Schlangenlinien unterwegs - Zeugen und Geschädigte gesucht

Mannheim (ots)

Ein unfallbeschädigter Citroën war am Sonntagmorgen in Schlangenlinien in Mannheim unterwegs.

Ein Zeuge meldete kurz nach 5 Uhr einen Citroën, der deutliche Unfallbeschädigungen, unter anderem zwei platte Reifen, aufwies und in Schlangenlinie auf der B 38a in Richtung Mannheim-Neckarau unterwegs war. Das Fahrzeug fuhr schließlich weiter auf die A 656 in Richtung Heidelberg, bevor es am Autobahnkreuz Mannheim auf die A 6 in Richtung Stuttgart wechselte. Hier konnte das Fahrzeug von einer Polizeistreife gestoppt werden. Nach Angaben des Zeugen schwankte die gefahrene Geschwindigkeit ständig zwischen 25 und 100 km/h.

Nachdem das Fahrzeug gestoppt hatte, stieg ein 21-jähriger Mann auf der Fahrerseite und eine 30-jährige Frau auf der Beifahrerseite aus. Beide waren deutlich alkoholisiert. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Frau war nicht bereit, einen Test durchzuführen.

Nach ersten Angaben des 21-jährigen Fahrers sei er nicht die gesamte Strecke gefahren. Zunächst sei die Frau gefahren, nach einem Unfall sei er auf Bitten der Frau dann ans Steuer und sei weitergefahren.

Der Citroën war aufgrund seiner Beschädigungen nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Insassen wurden zur weiteren Überprüfung zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau gebracht. Hier wurde beiden eine Blutprobe entnommen. Bei der weiteren Überprüfung der zwei Personen wurde festgestellt, dass beide nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau wegen Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an.

Die Unfallstelle konnte ebenfalls noch nicht lokalisiert werden.

Weitere Zeugen sowie Geschädigte, deren Fahrzeuge beschädigt wurden, bzw. die durch die Fahrweise der beiden Personen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell