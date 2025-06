Polizei Gütersloh

POL-GT: Erneut Tabakwaren bei Einbruch in Lebensmittelmarkt gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Nacht zu Montag (23.06., 03.00 Uhr) gewaltsam Zutritt in einen Lebensmittelmarkt an der Einmündung Carl-Bertelsmann-Straße/ Marienstraße verschafft. Die Tatzeit konnte hierbei durch ein Überwachungssystem eingegrenzt werden. Bereits am 10.06.2025 kam es zu einem Einbruch in den Markt mit einer identischen Vorgehensweise (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6052094). Dieses Mal warf der Einbrecher mit Steinen eine Schaufensterscheibe ein. Anschließend stahl er eine bislang unbestimmte Menge Tabakwaren. Mögliche Tatzusammenhänge werden im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte rund um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell