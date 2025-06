Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Lebensmittelmarkt - Tabakwaren gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der vergangenen Dienstagnacht (10.06., 02.39 Uhr) gewaltsam Zutritt in einen Lebensmittelmarkt an der Einmündung Carl-Bertelsmann-Straße/ Marienstraße verschafft. Die Tatzeit konnte hierbei durch ein Überwachungssystem eingegrenzt werden. Der Einbrecher warf mit Steinen die Glasscheibe der Eingangstür ein. Anschließend stahl er eine bislang unbestimmte Menge Tabakwaren.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

