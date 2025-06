Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Schwerer Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person

Hamminkeln (ots)

Am 29.06.2025 gegen 06:55h kam es in Hamminkeln auf der B473 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine männliche Person verstorben ist. Ein 61-jähriger Mann aus Hamminkeln befuhr mit seinem Pkw die B473 aus Hamminkeln kommend in Fahrtrichtung Wesel. Der Pkw kam, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 61-Jährige konnte aus dem verunfallten Fahrzeug geborgen werden, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle an seinen erlittenen Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B473 für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezielles Aufnahmeteam der Polizei hinzugezogen.

