Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1778 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht - hoher Sachschaden

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am gestrigen Dienstagabend (23.09.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz eines Baumarktes in der Südtiroler Straße. Im Zeitraum von 17.25 Uhr bis 18.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Mercedes GLE an der Heckseite. Der Mercedes parkte auf dem Parkplatz. Der Unbekannte entfernte sich anschließend offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell