Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Täter werfen Gegenstand von Straßenbrücke und beschädigen dadurch Pkw - Wer kann Hinweise zum Vorfall in Empelde geben?

Hannover (ots)

Am Samstag, 21.06.2025, haben mehrere Täter einen Gegenstand von einer Straßenbrücke geworfen und dadurch einen Pkw beschädigt. Anschließend flüchteten die Personen unerkannt. Die 51-jährige Autofahrerin und ihr 10-jähriges Kind wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr die 51-jährige Bentherin gegen 21:45 Uhr mit ihrem Skoda die Bundesstraße (B) 65 aus Hannover kommend in Richtung Everloh. Im Bereich der Straßenüberführung "In der Beschen" in Empelde wurde die Autofahrerin auf mehrere Personen, die sich auf der Brücke befanden, aufmerksam. Als die Bentherin unter der Brücke hindurch fuhr, warfen diese einen Gegenstand von der Brücke und trafen mit diesem den Pkw. Der Skoda wurde dadurch stark beschädigt. Die 51-Jährige und ihr 10-jähriger Sohn, der auf dem Beifahrersitz saß, wurden durch Glassplitter der gebrochenen Windschutzscheibe leicht verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten die beiden Verletzten vor Ort.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizei konnten die Täter unerkannt entkommen.

Die Autoinsassen konnten nur vage Angaben zu den Tätern machen. Demnach soll es sich um mehrere Personen im jugendlichen Alter gehandelt haben.

Die Polizei hat nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hannover ein Strafverfahren wegen eines versuchten Mordes eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den unbekannten Tätern oder zu Auffälligkeiten im Bereich der Brücke geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell