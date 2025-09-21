Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel

Wolfenbüttel (ots)

Königspudel wieder bei seinen Besitzern

Wolfenbüttel, Im Tempelhof, 21.09.2024, gegen Nachmittag

Seit gestern, den 20.09.2025, gegen 17:00 Uhr, wurde ein Königspudel vermisst.

Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6121682

Der Hund kehrte am heutigen Tag, den 21.09.2025, gegen Nachmittag, eigenständig zu seinen Besitzern zurück.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell