POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel
Wolfenbüttel (ots)
Königspudel wieder bei seinen Besitzern
Wolfenbüttel, Im Tempelhof, 21.09.2024, gegen Nachmittag
Seit gestern, den 20.09.2025, gegen 17:00 Uhr, wurde ein Königspudel vermisst.
Nähere Informationen sind unserer Ursprungsmeldung zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/6121682
Der Hund kehrte am heutigen Tag, den 21.09.2025, gegen Nachmittag, eigenständig zu seinen Besitzern zurück.
