Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 20.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Königspudel entlaufen- Polizei warnt vor Annäherung!

Wolfenbüttel, Im Tempelhof, 20.09.2025, gegen 17:00 Uhr

Am Samstag, den 20.09.2025, gegen 17:00 Uhr, ist im Ortsteil Linden, Tempelhofer Weg, ein Königspudel entlaufen. Der Hund trägt ein rotes Halsband.

Nach aktuellen Erkenntnissen gilt das Tier als aggressiv. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung, sich nicht dem Hund zu nähern und keine Versuche zu unternehmen, das Tier einzufangen.

Bei Sichtung des Hundes bitte unmittelbar der Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 / 9330 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

