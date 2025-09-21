Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 21.09.2025 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus mit einer verletzten Person, 38226 Salzgitter, An der Schölke, Samstag, 20.09.25, ca. 18:00 Uhr:

Am Samstagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße An der Schölke zu einem Kellerbrand. Vermutlich in Folge eines technischen Defektes geriet ein Kellerraum des Hauses in Brand. Ein 70-jähriger Bewohner des Hauses versuchte den Brand eigenständig zu löschen und verletzte sich herbei. Er wurde mittels Rettungswagen einem Klinikum zugeführt. Der Brand konnte schließlich durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Der Brandort wurde durch die Polizei für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss, 38229 Salzgitter-Salder, Vor dem Dorfe, Samstag, 20.09.25, ca. 22:30 Uhr:

Am späten Samstagabend konnten Beamte der Polizei Salzgitter einen Fahrzeugführer feststellen, der ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol- und Betäubungsmittel seinen Pkw führte. Die Beamten kontrollierten den 50-jährigen Mann aus Salzgitter im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße Vor dem Dorfe. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Hinweise auf eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille und ein Drogenschnelltest verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass der Mann ohne Führerschein unterwegs war. Die Fahrerlaubnis war ihm bereits entzogen worden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell