Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Lebensmittelhändler verkauft illegale Vapes, Schmuggelzigaretten und Kaffee/Zoll durchsucht Laden

Leutkirch/Allgäu (ots)

Friedrichshafener Zöllner haben am vergangenen Mittwoch mit Unterstützung von Ermittlern der Zollfahndung Stuttgart ein Lebensmittelgeschäft in Leutkirch im Allgäu durchsucht und dabei 40.660 Zigaretten, 80 Kilogramm Shisha-Tabak und E Zigaretten (Vapes) mit insgesamt 1,2 Liter sog. Liquids ohne Steuerzeichen beschlagnahmt. Außerdem stellten sie 115 Kilogramm unversteuerten Kaffee und kaffeehaltige Produkte sowie eine fünfstellige Summe Bargeld und weitere Beweismittel sicher.

Der 60-jährige Händler war den Ordnungsbehörden schon mehrfach aufgefallen, weil er sog. Vapes (E-Zigaretten) an Minderjährige verkaufte, was verboten ist.

Der Steuerschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro. Nun ermittelt der Zoll strafrechtlich gegen den Händler.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm