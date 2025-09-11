Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zöllner stellen Schweizer BMW sicher

Lindau (ots)

Einen in der Schweiz zugelassenen BMW X5 haben Zöllner einer Lindauer Kontrolleinheit letzte Woche auf der Autobahn 96 in Höhe Sigmarszell sichergestellt.

Der Fahrer, ein 27-jähriger Österreicher, hatte das Fahrzeug ohne Zollanmeldung über die Grenze in die EU gefahren; konnte die fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von 20.700 Euro aber nicht bezahlen.

Nach eigenen Angaben war ihm nicht bewusst, dass im Nicht-EU-Land zugelassene Fahrzeuge in der EU nur von einem eingeschränkten Personenkreis, wie z.B. Zulassungsinhaber und Angehörige, genutzt werden dürfen, da sonst Zoll und Einfuhrumsatzsteuer auf den Wagenwert anfallen. Auch für Miet- und Firmenfahrzeuge kann es Ausnahmen geben.

Die weiteren Ermittlungen führt das Hauptzollamt Ulm.

