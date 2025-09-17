POL-PDTR: Diebstahl auf dem Friedhof

Trassem (ots) - Am Dienstag, den 09.09.2025 um ca. 09:00 Uhr kam es auf der L133 zwischen Freudenburg und Trassem zu einem Überholmanöver. Hierbei überholte ein roter Geländewagen einen grauen VW und scherte nach Angaben des VW-Fahrers so knapp wieder ein, dass dieser nur mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Da sich die Aussagen der Beteiligten bezüglich des Hergangs der Situation ...

