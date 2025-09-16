PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einmal alles bitte - Kontrolle eines Kleinkraftrades und die Folgen

Trier (ots)

Weil er mit dem Kleinkraftrad auf dem Radweg unterwegs war, hatte ein 24jähriger Fahrer eines Rollers die Aufmerksamkeit einer Streife der PI Trier auf sich gezogen. Bei der anschließenden Kontrolle am gestrigen Montag, 15.09.2025 gegen 17.45 Uhr im Bereich der Metternichstraße stellten die Beamten dann allerdings fest, dass das Befahren des Radweges nur den marginalsten in einer Reihe weiterer Verstöße darstellte. Die Überprüfung des angebrachten Versicherungskennzeichen ergab, dass dieses auf ein anderes Kleinkraftrad ausgegeben worden war und der Roller somit ohne den nötigen Versicherungsschutz unterwegs war. Zudem bestand für das Fahrzeug selbst eine Fahndung, da es mutmaßlich aus einem Diebstahl stammte und wurde vor Ort noch beschlagnahmt. Hinweisen zufolge konnte es außerdem schneller als die erlaubten 45 km/h fahren. Doch dem noch nicht genug. Der Fahrer war überhaupt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und gegen ihn hatte das Gericht in anderer Sache einen Haftbefehl erlassen. Gegen die Zahlung einer Geldstrafe kam der 24jährige einer Verhaftung zuvor; Er wird sich nun jedoch für die nicht ganz legale Fahrt verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
christian.schmidt@polizei.rlp.de
Telefon: 0651-9783-44103
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
