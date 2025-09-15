PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtragsmeldung - Hottenbach: Fahrbahnsperrung aufgrund umgekipptem LKW

Idar-Oberstein (ots)

Die Bergung wurde durch das Transportunternehmen und eine Fachfirma für Abschlepparbeiten vorgenommen. Die Straße musste bis zum Abschluss dieser um 17:45 Uhr vollgesperrt werden. Sie ist wieder frei und voll befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

  • 15.09.2025 – 15:51

    POL-PDTR: E-Roller im Visier: Polizei kontrolliert Elektrokleinstfahrzeuge

    Trier (ots) - Am Montag, 15.09.2025 führten Beamte des Sachgebiets Jugend der Polizeidirektion Trier zusammen mit ihren Kollegen der Polizeiinspektion Trier eine gemeinsame Verkehrskontrolle im Bereich des Trierer Hauptbahnhofes durch. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Verkehrsbeteiligung von E-Rollern, einer Form der sogenannten Elektrokleinstfahrzeuge. ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 15:44

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht durch verlorene Radzierblende

    Hoppstädten-Weiersbach (ots) - Bereits am Mittwoch, 03.09.2025, in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 16:00 Uhr, kam es auf der L 169 zwischen Hoppstädten-Weiersbach und Heimbach zu einer Verkehrsunfallflucht durch eine verlorene Radzierblende, die einen geparkten PKW beschädigte. Da es sich bei dieser um eine Radzierblende der Marke Kässbohrer handelt, dürfte es sich bei dem Fahrzeug, welches die Radzierblende verloren ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:25

    POL-PDTR: Hottenbach: Fahrbahnsperrung aufgrund umgekipptem LKW

    Idar-Oberstein (ots) - Am 15.09.2025 um 10:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L162 zwischen Hottenbach und Stipshausen. Der Fahrzeugführer eines LKWs ist aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und nach rechts in den Graben gerutscht. Der LKW ist mit mehreren Eimern Harz beladen, wobei es allerdings nicht zu einem Auslaufen gekommen ist. ...

    mehr
