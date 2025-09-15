POL-PDTR: Nachtragsmeldung - Hottenbach: Fahrbahnsperrung aufgrund umgekipptem LKW
Idar-Oberstein (ots)
Die Bergung wurde durch das Transportunternehmen und eine Fachfirma für Abschlepparbeiten vorgenommen. Die Straße musste bis zum Abschluss dieser um 17:45 Uhr vollgesperrt werden. Sie ist wieder frei und voll befahrbar.
