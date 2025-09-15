PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hottenbach: Fahrbahnsperrung aufgrund umgekipptem LKW

Idar-Oberstein (ots)

Am 15.09.2025 um 10:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L162 zwischen Hottenbach und Stipshausen. Der Fahrzeugführer eines LKWs ist aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und nach rechts in den Graben gerutscht. Der LKW ist mit mehreren Eimern Harz beladen, wobei es allerdings nicht zu einem Auslaufen gekommen ist. Nach erster Begutachtung durch die Feuerwehr geht hiervon keine Gefahr aus. Aufgrund der laufenden Bergungsarbeiten muss die Fahrbahn voraussichtlich ab 13:30 Uhr für ca. zwei Stunden vollgesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

