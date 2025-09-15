PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schulwegunfall auf der K 68

Mandern (ots)

Am Montag, dem 15.09.2025, ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K 68, Gemarkung Mandern, bei welchem ein mit acht Schülerinnen und Schülern besetzter Kraftomnibus allein beteiligt war. Dieser kam, vermutlich infolge von Unachtsamkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb manövrierunfähig im angrenzenden Feld stehen. Zwei der im Bus befindlichen Kinder wurden durch den Unfall leicht verletzt, konnten aber nach kurzer Behandlung durch Rettungskräfte den Heimweg antreten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 0651-9779-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
