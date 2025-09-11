Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: 12-jähriger E-Scooter-Fahrer von einem Mann auf einem roten E-Bike verletzt, Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

Letzte Woche Donnerstag (04.09.25), gegen 16.10 Uhr, befuhr ein 12-jähriger E-Scooter Fahrer mit einem anderen Jungen, ebenfalls auf einem E-Scooter, den Engelsbyer Weg hinter dem Fördegymnasium. Hierbei kam es nach Angaben des 12-Jährigen zu einem Beinahe-Zusammenstoß mit einem E-Bike-Fahrer. Dieser soll daraufhin direkt aggressiv reagiert haben und den Jungen schließlich hochgehoben und weggestoßen haben. Dabei stürzte der Junge und verletzte sich am Kopf. Der E-Bike-Fahrer habe seine Fahrt in Richtung "Alt Engelsby" fortgesetzt. Der Mann soll zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein, eine Glatze getragen haben und dicklich gewesen sein. Das rote E-Bike des Mannes hatte auffallend dicke Reifen.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres hat die Ermittlungen dieser Körperverletzung übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls und den zweiten Jungen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4844110 oder per Mail an VED.Flensburg.1PR@polizei.landsh.de. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell