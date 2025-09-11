Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Ulsnis - 35-Jähriger ohne Führerschein und vermutlich betrunken verursacht Verkehrsunfall

Ulsnis (ots)

Am Mittwochabend (10.09.25), gegen 20.45 Uhr; befuhr ein 35-jähriger Audi-Fahrer die Straße Gunneby aus Richtung Dallacker kommend und beabsichtigte an der Kreuzung geradeaus in Richtung der Straße 'Knappersfeld zu fahren. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Audi A3. welcher die Kreisstraße 29 in Richtung der Landesstraße 283 befuhr. Der 20-jährige Fahrer und die 22-jährige Beifahrerin des Audi A 3 wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Es stellte sich heraus, dass der 35-jährige Audi-Fahrer sein Fahrzeug vermutlich unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis führte. Außerdem war das Fahrzeug nicht zugelassen. Die an dem Audi angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug. Dem 35-jährigen Deutschen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein u.a. wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs eingeleitete Ermittlungsverfahren wurde von der Polizeistation Glücksburg eingeleitet.

