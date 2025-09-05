PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg - Die Einschulung naht - Schulanfänger im Straßenverkehr - Tipps für einen sicheren Schulweg

Polizeidirektion Flensburg (ots)

Die Sommerferien sind fast vorbei. Am kommenden Montag öffnen die Schulen in Schleswig-Holstein wieder ihre Pforten und es finden die Einschulungsfeiern der Erstklässler statt.

Die Kommunen, die Schulen, die Verkehrswacht und wir, die Polizei, stehen auch in diesem Jahr den Eltern zum Schulbeginn Ihrer Schützlinge mit Rat und Tat zur Seite:

Tipps für einen sicheren Schulweg:

   -Informieren Sie sich an Ihrer Schule über den "Schulwegplan", der
Ihnen sichere Schulwege empfiehlt. Wählen Sie diesen sicheren Weg, 
auch wenn dadurch ein Umweg in Kauf genommen werden muss.
   -Wenn möglich, begleiten Sie den Schulweg mit Ihrem Kind in der 
Anfangszeit, bevor es diesen selbstständig gehen wird. Erklären Sie 
dabei immer wieder was Sie tun und warum das wichtig ist. Ihr eigenes
Verhalten ist dabei wichtig: Sie sind das Vorbild Ihres Kindes! 
Bobachten Sie ihr Kind genau: kann es sich über einen längeren 
Zeitraum konzentrieren, Entfernungen von herannahenden Fahrzeugen 
richtig einschätzen, den Unterschied zwischen Fahrbahn, Gehweg und 
Radweg erkennen und sich auf besondere Situationen im Straßenverkehr 
(parkende Autos, Baustellen, u.ä.) einstellen?
   -Achten Sie darauf, dass Ihr Kind vor jeder Straßenüberquerung, 
auch an Ampeln und Zebrastreifen, immer aufmerksam zu beiden Seiten 
schaut.

Vor dem Überqueren müssen Sie mit Ihrem Kind am Bordstein stehen bleiben. Dabei sollten mindestens 20 cm Abstand zur Fahrbahn eingehalten werden. Am Zebrastreifen sollte Ihr Kind zusätzlich den Arm nach vorne ausstrecken, damit es für Autofahrer besser erkennbar ist.

   -Üben Sie mit Ihrem Kind auf verkehrsrelevante Geräusche zu achten
und deren Wichtigkeit zu beurteilen (Martinshorn, Hupen, 
Motorengeräusche, etc.).
   -Wecken Sie Ihr Kind morgens rechtzeitig: Zeitdruck und Hektik 
können sich auf das Verhalten im Straßenverkehr negativ auswirken. 
Ein gesundes/ausgewogenes Frühstück ist ebenso von besonderer 
Bedeutung, weil dadurch die Konzentrationsfähigkeit gestärkt wird.
   - Achten Sie auf gut sichtbare Kleidung Ihres Kindes im 
     Straßenverkehr! Ihr Kind wird in den Herbst- und Wintermonaten 
     auch in der Dämmerung und Dunkelheit im Straßenverkehr unterwegs
     sein. Deshalb ist helle und reflektierende Kleidung 
     lebenswichtig!
   - Verabreden Sie sich mit anderen Eltern und lassen Sie die Kinder
     in Kleingruppen gemeinsam zur Schule gehen. Vereinbaren Sie mit 
     den Schulanfängern, dass sie aufeinander warten und 
     zusammenbleiben. Stärken Sie hierbei das Verantwortungsgefühl 
     der ABC-Schützen.

Auch wir, die Polizei, wird besonders zu Beginn des neuen Schuljahres wieder vermehrt an Schulen und Schulwegen präsent sein und durch zusätzliche Verkehrsüberwachungs- und Präventionsmaßnahmen für die Sicherheit der Schüler, insbesondere der ABC-Schützen, sorgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Sandra Otte
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren