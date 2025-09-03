PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husby/Süderbrarup/Flensburg - Vermisstes 16-jähriges Mädchen, Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung und der Medien

  • Bild-Infos
  • Download

Husby/Flensburg/Süderbrarup (ots)

Seit dem frühen Mittwochmorgen (03.09.25), gegen 02.00 Uhr, wird die 16-jährige Nina Z aus Husby vermisst. Nina bedarf dringend ärztlicher Hilfe.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Ca. 173 cm groß und kräftig, kurzes dunkles Haar, eventuell trägt sie eine Brille.

Nina hält sich gerne in Süderbrarup oder Flensburg auf.

Wer Nina gesehen hat oder weiß wo sie sich aufhalten könnte, wird gebeten, sich bei der Polizei über den Notruf 110 zu melden. Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Sandra Otte
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

