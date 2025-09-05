Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll - Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße am Donnerstag, Polizei sucht Zeugen

Niebüll (ots)

Am Donnerstag (04.09.2025), im Zeitraum von 09:30 bis 15:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des dänischen Einrichtungshauses "Jysk" zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißes PKW. Angefahren wurde ein parkender grauer BMW mit nordfriesischen Kennzeichen. An diesem entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04661 40110.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell