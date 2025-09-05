PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll - Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße am Donnerstag, Polizei sucht Zeugen

Niebüll (ots)

Am Donnerstag (04.09.2025), im Zeitraum von 09:30 bis 15:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des dänischen Einrichtungshauses "Jysk" zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißes PKW. Angefahren wurde ein parkender grauer BMW mit nordfriesischen Kennzeichen. An diesem entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 04661 40110.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Sandra Otte
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren