POL-FL: L23/Böel/Mohrkirch - Verkehrsunfallflucht, Polizei sucht die Fahrerin eines blauen Kleinwagens

L 23/Böel/Mohrkirch (ots)

Am Montagmittag (08.09.25), gegen 12:40 Uhr, kam es auf der L23 zwischen Böel und Mohrkirch, im Kurvenbereich kurz vor einem großen landwirtschaftlichen Betrieb zu einem Unfall im Begegnungsverkehr.

Ein in Richtung Böel fahrender blauer Kleinwagen war im Verlauf der Kurve vermutlich auf die Gegenfahrbahn geraten und touchierte den Spiegel eines entgegenkommenden VW Passat.

Die Fahrerin des blauen Kleinwagens setzte ihre Fahrt nach dem Zusammenstoß fort, ohne sich um die Unfallregulierung zu kümmern. Sie wird als ältere Dame mit Brille und grauen Haaren beschrieben. Vermutlich wurde auch der Spiegel ihres Autos beschädigt.

Die Polizeistation in Süderbrarup hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet die Verursacherin, weitere Zeugen und Hinweisgeber zur Verursacherin um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer: 04641-4809830 oder per Email an Suederbrarup.PST@polizei.landsh.de. Vielen Dank!

