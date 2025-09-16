PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Billiges Cannabis-Gel bzw. Cannabis-Creme auf Merscheider Markt stark überteuert verkauft. Gibt es weitere Geschädigte??

Morbach (OT Merscheid) (ots)

Auf dem Merscheider Markt wurde am Samstag, 13.09.2025, an einem Stand u.a. Cannabis-Gel bzw. Cannabis-Creme gegen körperliche Beschwerden stark überteuert verkauft. Zwei Frauen fühlten sich in dieser Sache betrogen und erstatteten Strafanzeige wegen Betrug. Wer sich in gleicher Sache betrogen fühlt soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Morbach melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533/9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de
https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache
www.polizei.rlp.de/pimorbach

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

